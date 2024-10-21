مخالفة مرورية يجهلها الكثير عقوبتها 2500 دينار

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، أن لوحة التسجيل يجب أن تثبّت بصفة بارزة لا تقبل الانتقال. إحداهما في المقدمة وأخرى في المؤخرة.

وذلك طبقا لأحكام المادة 161 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي04-381 المعدل والمتمم.

ويعتبر كل من يقوم بتثبيت الإطار البلاستيكي الحامل للوحة الترقيم ليضع داخلها لوحة التسجيل، مخالفا. وفقا للمادة 66/ب4 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.

وعقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.