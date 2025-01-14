مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها 2000 دينار

ذكرت مصالح الدرك، في منشور عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، من عواقب عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل في عين المكان بداعي النسيان.

وأوضحت المصالح ذاتها بأن عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل لا يقصد بها رفض تقديم الوثائق، بل في حالة عدم تقديمها في عين المكان بداعي النسيان مثلا.

ويقصد بالوثائق، رخصة السياقة، شهادة التأمين، محضر المراقبة التقنية، وبطاقة تسجيل المركبة.

وتعدّ مخالفة مرورية من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بغرامة جزافية 2000 دج كحد أدنى. وذلك طبقا للقانون 01-14 المعدل والمتمم،

بينما تعدّ جنحة في تنسيق النقل بالنسبة لنشاط النقل العمومي للبضائع أو الأشخاص. طبقا للقانون رقم 01-13 المتضمن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، التي تستلزم تحرير محضر (PV).