مخاوف من فيروس جديد شبيه بكورونا قد ينتقل للبشر

كشفت دراسة جديدة عن فيروس جديد شبيه بـ”كورونا” اكتشف في الخفافيش البريطانية من الممكن أن يتحور ويصيب البشر.

وقال الباحثون إن الفيروس يمكن أن يتكيف لينتقل إلى البشر، علما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان لديه أي احتمال للتسبب في ضرر.

وفحص العلماء روث عشرات الخفافيش في المملكة المتحدة بحثا عن الفيروس.

وتم اكتشاف اثنين من الفيروسات لأول مرة، وهما RhGB07 و RfGB02.

ووُجد أن RhGB07 لديه القدرة على الارتباط ببروتين موجود على سطح الخلايا البشرية عند اختباره في المختبر.

ووجدوا 9 أنواع من الفيروسات، أحدها “يقع على بعد طفرة واحدة فقط” من وجود بنية مشابهة لما يجعل كوفيد معديا جدا.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، من جامعة كوليدج لندن: “المخاطر غير معروفة ولكنها تتطلب مراقبة أكثر صرامة”.