مخبأة داخل علب “اكسيسوارات”.. تاجر وآخرون يهربون 271 هاتف صيني في المطار

أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس محاكمة 7 متهمين يتواجد بينهم 3 موقوفين ويتعلق الامر برعيتين تونسيتين وتاجر ينحدر من “العلمة” ولاية سطيف، كما يتواجد باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الحال.

و لا يزال المتهم الرئيسي ” مستورد” تاجر من ولاية سطيف في حالة فرار. و تم إحالة ملف القضية على قاضي الجنح بعد الانتهاء من التحقيق القضائي الذي انطلق في أعقاب إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الهواتف المحمولة تم تمويهها في شكل ” أكسيسوارات” لواحق الهاتف.

إذ مكنت العملية التي من حجز حجز 271 هاتف نقال من نوع “سامسونغ”و “اوبو” و كذا “رادمي” .

تم اخراجها من مطار هواري بومدين بعد استيرادها من دولة الصين.

بحيث تمكن أعوان الجمارك من حجز كمية كبيرة من الهواتف النقالة خلال التفتيش الروتيني للإحدى الرحلات.

وتمت العملية على اثر التفتيش الروتيني لاحدى الرحلات المبرمجة.

من حجز 271 هاتف نقال من نوع “سامسونغ” و “اوبو” و كذا “رادمي” و550 سماعة و 20 سماعة أذن من نوع “هوكو” و50 قارورة عطر من نوع nuit de l’homme و 170 علبة شفرة حلاقة من نوع جيلات بالاضافة الى 100 علبة شفرة حلاقة من نوع أخر.

ويتابع المتهمون خلال الجلسة المقبلة بجنحة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة الى الخارج.