مخبزة تُحضّر الخبز بعلف البهائم.. إيداع صاحب المخبزة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواقية بالمدية، بإيداع صاحب مخبزة رهن الحبس المؤقت، ووضع متهم ثاني في نظام الرقابة القضائية.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، اليوم الأربعاء: “تبعا لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتاعي بخصوص اكتشاف مخبزة على مستوى مدينة البرواقية يقوم صاحبها بصنع مادة خبر الشعير باستعمال أغذية موجهة للأنعام. فإن نيابة الجمهورية بمحكمة البرواقية تنهي إلى علم الجمهور أنه تم فتح تحريات أولية في الموضوع”.

وأضاف البيان: “تبين أن صاحب المخبزة وضع لوحا اشهاريا على مدخل المخبزة يفيد بعدم صنع الخبز لغياب مادة الفرينة وأنه لدى تفتيش مستودع المخبزة تم العثور على مخزون معتبر من مادة الفرينة بالإضافة إلى كيس مدون عليه علف الدجاج يحتوي على ما يشبه مادة الشعير المطحون”.

ليتم دعوة المشتبه فيه لتقديم فواتير مادة الفرينة المخبأة كما تم إرسال عينة من المادة المحفوظة في كيس غذاء الدجاج إلى المخبر العلمي لمديرية التجارة للتأكد من طبيعتها.

وتابع البيان، إنه وبتاريخ اليوم الأربعاء، تم تقديم المشتبهين فيهما عن الوقائع المذكورة، وتمت متابعتهما بموجب الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق عن جنحة المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمواد 172 و173 من قانون العقوبات و10، 11، 13 و33 من قانون الممارسات التجارية.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداع صاحب المخبزة رهن الحبس المؤقت ووضع المتهم الثاني في نظام الرقابة القضائية.

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