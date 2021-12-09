مختص في الأمراض الصدرية: الأطفال هم الأكثر عرضة للموت إختناقا بالغاز

كشف يوسف علوان مختص في الأمراض التنفسية والصدرية، أن الأطفال هم الأكثر عرضة للموت إختناقا بالغاز المنبعث من مختلف الوسائل في المنازل.

وقال علوان في حديثه لإذاعة سطيف، أن الأطفال هم أول ضحايا الغاز، بحكم أنهم أكثر فئة استهلاكا وتنفسا له. مشيرا إلى أن الأونة الأخيرة شهدت حوادث تراديجية مميتة لعائلات بأكملها.

وعن أعراض هذا القاتل الصامت، قال المختص، أنه يسبب ألم في الرأس دون سبب متواصل لأيام لعدد من أفراد العائلة. بالإضافة إلى رغبة في قيئ مستمر، وحالة غثيان جماعية، وفشل وتعب كبيرين.

وتابع القول، أن الغاز يستهدف مباشرة في البداية عضلات الإنسان فيصيبها بالفشل والعجز و الشلل. كما يصيب بعدها باقي أعضاء الجسم من الكبد، والرئة والجهاز التنفسي والمخ.

مشيرا إلى أن شكل ولون الضحايا تتغير من اللون الأحمر الى اللون البنفسجي الأزرق. بسبب دخول هذا الغاز للجسم وله رائحة خاصة عند التشريح نتأكد من أن الشخص ضحية.

كما أضاف علوان، أنه إذا كان كل أفراد العائلة يعانون من نفس الأعراض ولمدة متواصلة فليتأكدوا أن الغاز السام موجود بالبيت.

وكشف، أن الضحايا يتألمون في الدقائق الأخيرة قبل موتهم حيث لا يستطيعون فعل أي شي لا الحركة ولا الكلام. بسبب سيطرة الغاز السام عليهم، فهم يموتون ببطئ في بتراجيديا محزنة جدا ومؤلمة.

علوان: هذه أسباب حوادث الغاز وهكذا يجب التعامل مع الضحايا

وعن سبب حوادث الغاز، قال المختص، أن أكبر خطأ هو الغلق الكلي للمكان أين يوجد أفراد العائلة. مع منع أي مجال للتهوئة وعدم المراقبة الدورية للأجهزة. بالإضافة إلى سوء إستعمال المسخنات التي تطرح غاز أحادي أكسيد الكربون السام والقاتل.

كما قال، أن خطورة الغاز هي أن لا للون ولا رائحة ولاطعم له وله قابلية خطيرة في الدخول لجسم الإنسان. مشيرا إلى الشعلة الزرقاء دليل على احتراق جيد، اما الشعلتين الحمراء والصفراء معناه الإحتراق غير جيد. لذلك توجد الآن في الأسواق أجهزة متطورة تنبه بوجود الغاز السام مهم شراؤها.

وتابع علون القول، أنه يتم التعامل مع ضحايا هذا الغاز مباشرة بفتح النوافذ والأبواب جميعها وغلق جميع الأجهزة. كما يجب وضع الضحايا على جانبهم الأيسر ثم سحبهم ببطئ خارج المنزل، وتزويدهم بكميات كبيرة من الأكسجين. مؤكدا على ضرورة الإتصال بمصالح الحماية المدنية لإسعاف الضحايا.

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