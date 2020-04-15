مخزونات بودرة الحليب تكفي لتلبية الطلب الوطني الى غاية جانفي 2021

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، اليوم الاربعاء، أن مخزونات بودرة الحليب كافية لتلبية طلب الاستهلاك الوطني الى غاية جانفي 2021 .

وطمأن سوالمية خلال ندوة صحفية، انه لن يسجل اي نقص او اختلال في التموين ببودرة الحليب على مستوى السوق الوطنية.

وذكر ذات المسؤول ان الدولة وضعت، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، برنامجا خاصا يضمن تموين الملبنات عبر القطر الوطني، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على مادة الحليب.

ورحب ذات المسؤول بالتسهيلات التي تمنحها مختلف المصالح المعنية لاستيراد هذه المادة الأولية وفق الشروط الصحية الملائمة على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة في البلاد.

وقال سوالمية ان “سفن معبئة بمادة مسحوق الحليب تصل إلى الموانئ الوطنية بشكل شبه يومي، حتى خلال هذه الفترة التي تتميز بأزمة صحية ” .

وقد تم اليوم تسليم حمولة تقدر بـ 500 طن من بودرة الحليب بميناء الجزائر لصالح الملبنات العمومية والخاصة لولايات الوسط.