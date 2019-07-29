مخطط استعجالي لضمان توزيع المياه خلال يومي العيد

باشرت وزارة الموارد المائية إجراءات إستعجالية على مستوى مختلف مصالحها المركزية و الولائية من أجل عدم انقطاع و ضمان توزيع المياه الشروب خلال يومي عيد الأضحى على المستوى الوطني.

وسيترأس وزير الموارد المائية علي حماما إجتماعا هاما و استعجاليا بمقر الوزارة بعد غدا الأربعاء يضم كافة الإطارات و المدراء المركزين لإعداد الإجراءات و المخطط اللازم لضمان استمرارية هده الخدمة.

وحسب ما نشرته وزارة الموارد المائية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك فإن هذا المخطط سيمنع حدوث أي مشاكل تتعلق بالتموين بالمياه الصالحة للشرب و التطهير خلال هده المناسبة الدينية