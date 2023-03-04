مدافع غينت البلجيكي يحذر من خطورة سليماني

حذر مدافع نادي غينت البلجيكي، جوردان تورونارايغا، من خطورة مهاجم نادي اندرلخت والهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الأحد، برسم الجولة الـ 28 من الدوري البلجيكي.

ونشر موقع “Walfoot” البلجيكي، نقلا عن صحيفة “Laatste Nieuws” المحلية، تصريحات للمدافع السابق لمنتخب ألمانيا للآمال، أكد فيها بأن أندرلخت ليس بنفس قوة الموسم الماضي، ولكنه حاليا يضم مهاجمين يملكون الخبرة.

وخص اللاعب الألماني تورونارايغا، بالذكر، سليماني، وسرد في هذا الصدد، تفاصيل طريفة حول معرفته بهداف الخضر، حينما قال: “لم نتحدث بعد عن لاعبيهم، ولكن شخصيا أعرف سليماني، بفضل لعبة “فيفا”…إنه يملك إحصائيات جيدة هناك.”

يذكر أن سليماني، بصم على بداية مثالية مع أندرلخت، الذي التحق به جانفي الماضي، قادما من بريست الفرنسي، ونجح لاعب الخضر، في تسجيل 3 أهداف في 4 مشاركات بالدوري البلجيكي.