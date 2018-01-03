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مدان :”المنتخب الوطني ملك لجميع الجزائريين”

الرياضة
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مدان :”المنتخب الوطني ملك لجميع الجزائريين”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد حكيم مدان، مناجير المنتخب الوطني الأول، بأن “الفاف” لاتعارض فكرة تواجد “الخضر” في أي ولاية من ولايات الجمهورية مُستقبلا.

وصرح قائلا لـ”النهار” :”المنتخب الوطني ملك لجميع الجزائريين، وإن كانت أي ولاية قادرة على إستقبال الخضر، فإننا لن نعارض الفكرة”.

وواصل :”المنتخب الوطني ليس مُرتبطا فقط بالعاصمة وقسنطينة والبليدة، عندما نجد ملاعب قادرة على استضافة مُبارياتنا الرسمية، فسنوافق عليها مُباشرة”.

ورسّم حكيم مدان خلال نفس التدخل مُواجهة محليي “الأفناك” لنظيرهم الرواندي في العاشر من الشهر الجاري، وذلك على الأراضي التونسية.

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