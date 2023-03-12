مدرب أندرلخت يعول على سليماني لتخطي بروج

يراهن مدرب نادي أندرلخت، بريان ريمر، على مهاجمه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لتجاوز عقبة الضيف نادي سيركل بروج.

ويستقبل أندرلخت مساء اليوم في حدود الساعة الـ 19:15، سيركل بروج، برسم الجولة الـ 29 من الدوري البلجيكي، بعد 3 أيام فقط من ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الذي تعثر فيه النادي بهدف لمثله أمام فياريال الاسباني.

وبعدما اكتفى سليماني، بالمشاركة كبديل في آخر 25 دقيقة من المواجهة الأوروبية، يستعد مدرب أندرلخت، بريان ريمر، بإشراك مهاجم الخضر أساسيا، مثلما انفرد به موقع “آخر ساعة” البلجيكي، الذي أكد بأن سليماني سيقود هجوم ناديه في لقاء اليوم أمام سيركل بروج.

يذكر بأن الدولي الجزائري، التحق بأندرلخت جانفي الماضي، قادما من بريست الفرنسي، ونجح في تسجيل 3 أهداف في 5 لقاءات بالدوري البلجيكي.