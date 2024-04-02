مدرب الأهلي السعودي يتحدث عن خلافه مع محرز !

كشف التقني الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، حقيقة الخلاف بينه وبين قائد الخضر رياض محرز، خلال الداربي أمام الاتحاد.

وتخطى الأهلي غريمه التقليدي أمس الاثنين، بهدف من دون مقابل، برسم الجولة الـ 26 من دوري روشن، بمشاركة الدولي الجزائري.

وشهدت المباراة انفعال يايسله على محرز، وهو ما فسرته الصحافة السعودية بوجود أزمة بينهما.

إلا أن الألماني، سارع إلى وضع حد للتأويلات في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء، حينما قال: “لن أسمح ولا أريد اختلاق القصص داخل فريقي لأن العلاقة ممتازة مع جميع اللاعبين”.