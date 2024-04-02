إعــــلانات
الرياضة

مدرب الأهلي السعودي يتحدث عن خلافه مع محرز !

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب الأهلي السعودي يتحدث عن خلافه مع محرز !
  • 627
  • 0

كشف التقني الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، حقيقة الخلاف بينه وبين قائد الخضر رياض محرز، خلال الداربي أمام الاتحاد.

وتخطى الأهلي غريمه التقليدي أمس الاثنين، بهدف من دون مقابل، برسم الجولة الـ 26 من دوري روشن، بمشاركة الدولي الجزائري.

وشهدت المباراة انفعال يايسله على محرز، وهو ما فسرته الصحافة السعودية بوجود أزمة بينهما.

إلا أن الألماني، سارع إلى وضع حد للتأويلات في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء، حينما قال: “لن أسمح ولا أريد اختلاق القصص داخل فريقي لأن العلاقة ممتازة مع جميع اللاعبين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jBHxz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر