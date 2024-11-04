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الرياضة

مدرب السد: “آدم وناس إضافة قوية للفريق”

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب السد: “آدم وناس إضافة قوية للفريق”
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أشاد الاسباني فيليكس سانشيز، مدرب نادي السد القطري، بصفقة اللاعب الدولي الجزائري، آدم وناس، المنضم حديثا إلى الفريق في صفقة استثنائية.

وكان السد، قد أعلن السبت الماضي، عن ضم لاعب “الخضر”، آدم وناس، بعقد يستمر إلى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الأحد، تحسبا لمواجهة اليوم، أمام المضيف الوصل الإماراتي. برسم الجولة الـ 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة، علق سانشيز، على صفقة وناس قائلا: “آدم وناس لاعب جيد”.

وأضاف التقني الاسباني، الذي استدعى لاعبه الجديد لمواجهة اليوم الاثنين. منوّها بقدرات لاعب نابولي الايطالي السابق: “انضمامه (يقصد وناس) إضافة قوية للفريق”.

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