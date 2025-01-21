مدرب الغرافة: “براهيمي أفضل بدنيا مقارنة ببداية الموسم”

أشاد مدرب نادي الغرافة القطري، بيدرو مارتينز، بالتحسن الكبير للاعبه الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، من الناحية البدنية.

وكان براهيمي، قد ضيّع عدة مباريات لناديه الغرافة، مطلع الموسم الجاري. بسبب معاناته من الإصابة، إلى جانب كثرة الحديث عن رغبته في تغيير الأجواء.

وعشية مباراة الجولة الـ 13 من دوري نجوم قطر، التي ستجمع الغرافة غدا الأربعاء، بالضيف الأهلي، أكد التقني البرتغالي، في ندوة صحفية نشطها اليوم، جاهزية براهيمي، لهذا الموعد.

وقال مدرب الغرافة، إن فريقه وصل لجاهزية بدنية أفضل مما كان عليه الحال في بداية الموسم: “لاسيما براهيمي، وخوسيلو، ورودرييغو، وكومان، وأحمد الجانحي.. مما يساهم في استعادة اللاعبين لمستواهم.”

وخاض براهيمي، 13 مباراة هذا الموسم، من أصل 23 لعبها الغرافة. ونجح في البصم على 8 مساهمات تهديفية، بواقع هدف في 5 مشاركات ضمن المنافسة القارية، و4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوري القطري.

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