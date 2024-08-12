مدرب الغرافة يزيح الغموض حول قضية براهيمي

رفع التقني البرتغالي، بيدرو مارتينز، مدرب نادي الغرافة القطري، الغموض الذي يكتنف مستقبل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قطرية، قد أكدت في وقت سابق، نهاية مغامرة لاعب الخضر، مع الغرافة، عقب غيابه الجمعة الماضية، عن مباراة الخور، في افتتاح دوري نجوم قطر.

وعرج مارتينز، للحديث عن قضية براهيمي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين. تحسبا للمباراة التي تنتظر الفريق غدا الثلاثاء. أمام شباب الأهلي الإماراتي، في ذهاب اللقاء المؤهل لدور مجموعات آبطال أسيا.

وأكد البرتغالي، بأن براهيمي يعاني من إصابة، ما يؤكد بأن كل ما أثير حول رحيله عن الغرافة مجرد إشاعات لا أكثر.

وقال مارتينز بخصوص لاعب الخضر: “بالنسبة لياسين براهيمي يتحسن تدريجيا من الإصابة وسنرى اذا ماكان جاهزا للمشاركة بالمباراة”.