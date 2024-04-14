مدرب “الولفز” يكشف سبب غياب آيت نوري أمام نوتنغهام

كشف مدرب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، غاري أونيل، عن سبب إعفاء لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، من مباراة أمس أمام نوتنغهام فورست، ضمن الجولة الـ 33 من “البريميرليغ”.

ورشحت تقارير صحفية بريطانية، آيت نوري، للمشاركة في ذات اللقاء، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، على مستوى الكاحل، في مواجهة وست هام. غير أن أونيل، أبعده نهائيا عن قائمة لقاء أمس.

وتحدث مدرب “الولفز” عن سبب غياب آيت نوري، وقال في تصريحات خص بها صحيفة “ميترو” البريطانية: “لقد انتظرنا إلى آخر لحظة قبل إصدار قرار رسمي ونهائي بخصوصه”.

وواصل غاري أونيل: “في نهاية الأسبوع، عاد ريان للتدريبات بصفة طبيعية. وظهر بشكل جيد، وكان مرشحا للمشاركة أساسيا أمام نوتنغهام، ونيتنا كانت التعويل عليه منذ البداية”.

قبل أن يستدرك: “ساعات قبل المباراة، وخلال الاختبار البدني. واجه آيت نوري مشكلة عضلية، وطبيب النادي تحدث معي ونصحني بتركه جانبا تفاديا لتفاقم الوضع”.

وختم مدرب ولفرهامبتون :”المُشكل الجديد ليس بالخطير. وآيت نوري سيكون بحاجة لقليل من الراحة، ونأمل بأن نستعيد خدماته بداية من المباراة القادمة”.