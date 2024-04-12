آيت نوري يعود إلى أجواء التدريبات

عاد الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، إلى أجواء التدريبات بعد تعافيه نسبيا من الإصابة التي تلقاها مطلع الأسبوع الجاري.

وكان مدافع الخضر، قد غادر لقاء ناديه أمام وست هام السبت الفارط، بعد مرور 10 دقائق فقط عن انطلاق الشوط الثاني، متأثرا بإصابة على مستوى الكاحل.

وكشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الجمعة، بأن آيت نوري. استأنف التدريبات أمس الخميس، ولكن على انفراد، وهو يتحسن في الوقت الحالي.

مشيرة إلى أن صاحب الـ 22 ربيعا، خاض تدريباته المنفردة داخل قاعة تقوية العضلات التابعة لـ “الوولفز”.

كما أبرزت ذات التقارير بأن آيت نوري. لن يكون معنيا بلقاء الجولة الـ 33 من “البريميرليغ” الذي سيجمع ناديه غدا السبت بالمضيف. نوتينغهام فورست، على اعتبار أنه سيغيب لـ 10 أيام.