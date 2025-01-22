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الرياضة

مدرب بيشكتاش يطلب التعاقد مع جوان حجام

بقلم عزيز طالبي
مدرب بيشكتاش يطلب التعاقد مع جوان حجام
جوان
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دخل نادي بيشكتاش التركي في مفاوضات جدية مع إدارة نادي يونغ بويز السويسري، من أجل الظفر بخدمات الدولي الجزائري جوان حجام .
وأكد الإعلام التركي أن المدرب الجديد لنادي بيشكتاش التركي، بول سولشاير، طلب من إدارة فريقه استقدام المدافع الأيسر الذي لفت أنظاره خلال مباراة رابطة أبطال أوروبا أمام نادي إنتر ميلان.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي التركي مستعد لتلبية شروط النادي السويسري، للسماح للاعبه الجزائري بالمغادرة.
وسبق لجوان حجام أن انضم إلى النادي السويسري في جانفي الماضي قادما من نادي نانت الفرنسي. وأمضى على عقد يمتد إلى غاية جوان 2028.

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