مدرب ترجي مستغانم: “بالجمهور أو بدونه هدفنا الفوز وتحقيق الصعود”

رفع مدرب ترجي مستغانم، مجدي كردي، التحدي قبل مباراة الجولة الـ 30 والأخيرة من بطولة القسم الثاني هواة، التي ستجمع فريقه بنجم بن عكنون، مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي النجم والترجي، على ملعب عبادة محمد العربي ببن عكنون، بداية من الساعة الـ 16:30، في نهائي الصعود، على اعتبار أن المضيف يتصدر البطولة بـ 66 نقطة على بعد نقطة وحيدة من الضيف.

وفي تصريحات خص بها الإذاعة الجهوية لمستغانم. قال كردي: “سنلعب مباراة الموسم، تحدثنا عليها وجئنا من أجلها، وخضنا تحضيرات خاصة وعلى طريقة لعب المنافس”

كما أوضح ذات المتحدث أن الهدف هو إسعاد “الحواتة” وقال: “أتمنى أن نوفق من أجل الجمهور، ونيتنا واضحة وهي اسعادهم. رغم أن المباراة صعبة”.

وفي الأخير، كشف كردي، أن الترجي، يملك روح البطل، مضيفا: “من أجل الصعود يجب عليك أن تفوز على أي منافس، وعلينا أن نكون في مستوى التطلعات، ونخرج أفضل طاقة من اللاعبين”.

وختم بخصوص لعب المباراة في غياب الجمهور: “الأمر عادي بالنسبة لنا لأن الروح موجودة والإرادة أيضا.. بالجمهور أو بدون جمهور، الهدف واحد وهو الفوز وتحقيق الصعود إلى المحترف الأول”.