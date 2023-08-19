مدرب تولوز يكشف سبب إعفاء شايبي من مواجهة البياسجي

رفع مدرب نادي تولوز الفرنسي، كارليس مارتينيز نوفيل، الغموض حول قرار إعفاء لاعب الدولي الجزائري، فارس شايبي، من مباراة اليوم المقررة أمام باريس سان جيرمان، برسم الجولة الـ 2 من الليغ1.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قال مارتينيز حول قرار إعفاء لاعب الخضر من لقاء البياسجي: “السبب هو مفاوضات مع ناد آخر من أجل تحويل اللاعب”.

كما أضاف التقني الاسباني: “الفريق يرى بأنه ليس في أفضل حالاته للمشاركة، واتخذنا قرارا بعدم استدعائه”.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، تصريحات على لسان أحد المقربين من لاعب الخضر، الذي استغرب لتصريحات مدرب تولوز، وأكد بأن شايبي، في أفضل حالاته وأراد لعب مباراة اليوم أمام البياسجي، وأنه لا يوجد أي سبب لإعفاءه مادام مرتبطا بعقد مع النادي إلى غاية حدوث العكس.