مدرب تونس يتحدى فرنسا :”لا مستحيل في عالم كرة القدم”

أبدى مدرب منتخب تونس جلال القادري ثقته الكبيرة في لاعبيه لصنع المفاجأة أمام فرنسا في مونديال قطر رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وقال جلال القادري خلال الندوة الصحفية، اليوم الثلاثاء :” “لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم رغم اعترافي بصعوبة المهمة. كنا نتمنى الوصول إلى مواجهة فرنسا في ظرف أفضل”.

وأضاف مدرب نسور قرطاج “لا ننقص من قيمة منتخبنا و ثقتي كبيرة في رجالي، كما نملك الثقة الكافية لرد الاعتبار ”

كما ختم “رسالتي إلى اللاعبين، أقول لهم لا مستحيل في عالم الكرة، لدينا كل الثقة و التحفيز وسنخوذ المعركة الأخيرة بشرف”.

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