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الرياضة

مدرب تونس يتحدى فرنسا :”لا مستحيل في عالم كرة القدم”

بقلم عزيز طالبي
مدرب تونس يتحدى فرنسا :”لا مستحيل في عالم كرة القدم”
تونس
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أبدى مدرب منتخب تونس جلال القادري ثقته الكبيرة في لاعبيه لصنع المفاجأة أمام فرنسا في مونديال قطر رغم اعترافه بصعوبة المهمة.
وقال جلال القادري خلال الندوة الصحفية، اليوم الثلاثاء :” “لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم رغم اعترافي بصعوبة المهمة. كنا نتمنى الوصول إلى مواجهة فرنسا في ظرف أفضل”.
وأضاف مدرب نسور قرطاج “لا ننقص من قيمة منتخبنا و ثقتي كبيرة في رجالي، كما نملك الثقة الكافية لرد الاعتبار ”
كما ختم “رسالتي إلى اللاعبين، أقول لهم لا مستحيل في عالم الكرة، لدينا كل الثقة و التحفيز وسنخوذ المعركة الأخيرة بشرف”.

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