مدرب جديد لفريد بولاية في الوكرة القطري

أعلن نادي الوكرة القطري، الذي يلعب له الدولي الجزائري فريد بولاية، اليوم السبت، رسميا عن تعيين لاعبه السابق علي رحمة، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف بذلك، المدرب الشاب علي رحمة، التقني الاسباني، ميغيل أنخيل، الذي سحبت منه الثقة عقب الهزيمة المدوية داخل القواعد، الأربعاء الفارط، بثلاثية نظيفة أمام تراكتور الايراني، ضمن الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.

وهي المباراة التي شهدت أول مشاركة لبولاية، الذي التحق بالوكرة الصائفة الماضية. في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع الغرافة. قبل أن يستبدل عند الدقيقة 60، حينما كان ناديه متخلفا بنتيجة 3-0، انتهت عليها المباراة.

للإشارة فإن بولاية، سيكون غدا الأحد، على موعد مع أول مباراة في دوري “إكسبو” القطري. بألوان الوكرة، وذلك، بمناسبة الجولة الـ 5، أمام المضيف الريان.