مدرب جيلواز: “عمورة كان حزينا جدا بسبب الإقصاء من الكان”

أكد مدرب نادي سانت جيلواز البلجيكي، ألكسندر بليسين، بأن لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، التحق بالفريق في قمة الحزن، بسبب الإقصاء المر رفقة الخضر من “كان” كوت ديفوار.

وكان عمورة، قد تألق أمس الأحد، بتسجيله هدف في تعادل جيلواز. بمناسبة الداربي أمام أندرلخت بنتيجة 2-2، في أول لقاء له منذ نهاية التزاماته مع الخضر.

وقال مدرب جيلواز، بعد الداربي: “لقد غادر لمدة 3 أسابيع. ولا نعرف حقا كيف تم علاج كتفه من قبل الطاقم الطبي الجزائري”.

وأضاف بليسين في تصريحات نشرها موقع “والفوت” البلجيكي: “رأينا أن طريقة جريه لم تكن طبيعية، وأنه كان يفتقر إلى القليل من السرعة”.

وسئل مدرب سانت جيلواز، عن إمكانية تأثر عمورة الاخفاق مع الخضر في الـ”كان”. ورد: “لقد كان حزينا جدا بالطبع، وكان الضغط قويا جدا من الشعب الجزائري ولم يكن الأمر سهلا عندما عاد، هذا أمر مؤكد”.

قبل أن يوضح ذات المتحدث بأن روح المجموعة في النادي. سمحت لعمورة، باستعادة الابتسامة سريعا، في تدريبات سانت جيلواز.

وفي الأخير، أوضح التقني الألماني، بأن عمورة يحتاج مزيد من الوقت ليكون جاهزا من جميع النواحي. وختم: “بالطبع، الأمر ليس سهلا. خاصة وأنه كان طيلة 3 أسابيع في نسق مختلف ومع مدرب آخر، ولكنني واثق من عودته سريعا”.