مدرب دورتموند يؤكد جاهزية بن سبعيني

أكد مدرب نادي بوروسيا دورتموند، نوري شاهين، جاهزية لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لمواجهة بوخوم، في “البوندسليغا”.

ويستضيف سهرة هذا الجمعة، دورتموند، نادي بوخوم، على أرضية ملعب ” سيغنال ايدونا بارك” برسم الجولة الـ 5 من الدوري الألماني.

وفي الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة، أوضح مدرب دورتموند، نوري شاهين، بأن بن سبعيني، عانى من نزلة برد.

قبل أن يؤكد ذات المتحدث، بأن مدافع الخضر، تعافى وعاد إلى التدريبات الجماعية. وهو ما يجعله رهن إشارة المدرب في لقاء بوخوم.

للإشارة فإن بن سبعيني، شارك مع دورتموند في 5 مناسبات هذا الموسم، بين الكأس والدوري ورابطة الأبطال، بمجموع 214 دقيقة، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة.