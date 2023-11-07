إعــــلانات
الرياضة

مدرب دورتموند يتمنى لحاق بن سبعيني بمواجهة نيوكاسل

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب دورتموند يتمنى لحاق بن سبعيني بمواجهة نيوكاسل
  • 181
  • 0

عبّر مدرب نادي بوروسيا دورتموند، إيدين تيريزيك، عن أمله في لحاق لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بمواجهة اليوم الثلاثاء، أمام الضيف نيوكاسل الانجليزي.

ويستضيف دورتموند سهرة اليوم الثلاثاء، بملعب “سيغنال إيدونا بارك” ممثل الكرة الانجليزية. ضمن الجولة الـ 4 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولمّح تيرزيك، إلى إمكانية غياب مدافع الخضر. عن قمة سهرة اليوم، وقال: “بن سبعيني أصيب الأسبوع الماضي، وهو يعاني من مشاكل خلف الفخذ”.

قبل أن يضيف التقني الألماني في ندوة صحفية عقدها أمس الاثنين: “نأمل أن تتحسن الأمور غدا.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/U5pUH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر