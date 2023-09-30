مدرب دورتموند ينتقد بن سبعيني

عبّر مدرب نادي بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيك، عن استياءه من لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بعد تعرضه للطرد في لقاء أمس السبت، أمام هوفنهاينم.

وشارك مدافع الخضر، أساسيا في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 6 من البوندسليغا. قبل أن يتعرض للطرد، في الدقيقة الـ 71، عقب تلقيه ثاني انذار. ولحسن حظه أن فريقه فاز في النهاية بثلاثية لهدف.

وبالرغم من الفوز، إلا أن المدرب تيرزيك، وصف الأمر بأنه غير ضروري على الإطلاق. وأن بن سبعيني، يعرف ذلك أيضا.

وأوضح التقني الألماني، في تصريحات نشرها اليوم السبت، موقع “90 دقيقة” نقلا عن شبكة “سكاي سبور” قائلا: “لقد وضعنا في موقف صعب.. هناك حكام يحلون الأمور بحساسية، ولكن هذا لم يكن هو الحال اليوم، ولن نشكو من ذلك”.

كما لمّح تيرزيك، إلى أن الطرد مستحق بعدما أقر بأن دورتموند هو من أخطأ، وختم: “لكن لا ينبغي أن يحدث هذا مرة أخرى وعلينا أن نتعلم منه”.