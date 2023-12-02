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الرياضة

مدرب دورتموند يعلن غياب بن سبعيني عن التدريبات

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب دورتموند يعلن غياب بن سبعيني عن التدريبات
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أعلن مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إيدين تيريزيك، غياب لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن تدريبات الفريق تحسبا لمباراة باير ليفركوزن.

ويحل دورتموند، غدا الأحد، ضيفا على ليفركوزن، برسم الجولة الـ 13 من “البوندسليغا” وهي المباراة التي سيغيب عنها مدافع الخضر.

وقال تيريزيك، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت. والخاصة بمواجهة الغد: “لسوء الحظ، ضربتنا موجة من نزلات البرد هذا الأسبوع.. لم يتمكن سولي وبن سبعيني وأوزكان من التدرب مع الفريق حتى الآن، لذا فإن الخيارات أصبحت ضيقة.”

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