مدرب رين يُشيد بقرار غويري اختيار الجزائر

أشاد مدرب نادي رين الفرنسي برونو جينيسيو، بقرار لاعبه أمين غويري، والمتمثل باختيار الأخير تمثيل المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أمس الجمعة، تصريحات المدرب جينيسيور خلال مؤتمر صحفي عقده الأخير للحديث عن الموضوع:”أنا سعيد لإعلان غويري قراره هذا بتمثيل المنتخب الجزائري”.

وأضاف المتحدث:”إنه قراره وكان من المهم على غويري أن يكشف اختياره حتى يستطيع البقاء هادئا ومستقرا في ذهنه ويركز على التحضير الجيد في التدريبات فقط”.

وتابع ذات المتحدث:”بإعلان غويري على قراره يكون قد تجنب الأفكار المشوشة، والأسئلة الكثيرة بشأن مستقبله، وسبق وأن حدثته قبل عشرة أيام وأكدت له على ضرورة حسم موقفه، وأثمن ماقام به”.

أما بخصوص ترك اللاعب في مقاعد الاحتياط في آخر مواجهتين للفريق هذا الموسم، فقد قال المدرب برونو جينيسيور في هذا الصدد:” غويري مثله مثل جميع المهاجمين الآخرين في الفريق”.

وأضاف:”يجب أن يبذل مجهودات أكبر وهو المهاجمين الآخرين يعلمون بذلك، فمهاجمينا في كل مرة يكونوا بمفردهم في منطقة عمليات المنافس يعجزوا عن التسجيل، فالأمر يعتمد على العمل الجماعي قبل الوصول لمنطقة الثلاثين متر”.