مدرب سانت جيلواز: “عمورة يملك ما كنا بحاجة إليه وسعيد بتأهيله”

عبر مدرب نادي سانت جيلواز البلجيكي، ألكسندر بليسين، عن سعادته بتأهيل لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للمشاركة في لقاءات الفريق.

واستدعى بليسين، عمورة لمباراة اليوم الأحد، أمام الضيف رويال أنتويرب، ضمن الجولة الـ 6 من الدوري البلجيكي، لأول مرة منذ التحاقه بالفريق.

ونقل الحساب الرسمي لنادي سانت جيلواز، تصريحا مقتضبا للمدرب ألكسندر بليسين، أكد من خلاله سعادته بتواجد عمورة في لقاء اليوم، مبرزا بأن الفريق تمكن من ضمان اللعب في العمق الذي كان يبحث عنه.

للإشارة فإن عمورة التحق بالنادي البلجيكي، منتصف أوت الماضي، قادما من لوغاتو السويسري، وضيع لاعب الخضر مباراة الفريقين في تصفيات الدوري الأوروبي، لأسباب إدارية.

First squad selection for Amoura and Castro-Montes. 🤩⁰⁰See you tomorrow at the Marien! 👊 pic.twitter.com/19cf74gB4G

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 2, 2023