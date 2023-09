عمورة يدشّن مشواره مع سانت جيلواز أمام بطل بلجيكا

يستعد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، لتدشين مشواره مع نادي سانت جيلواز، الذي التحق به الصائفة الجارية، بمواجهة بطل بلجيكا.

ويلتقي سانت جيلواز، غدا الأحد، بضيفه رويال أنتويرب، حامل لقب الدوري البلجيكي، ضمن الجولة الـ 6 من الموسم الجاري.

ونشرت إدارة سانت جيلواز، فيديو لعمورة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تتساءل إن كان لاعب الخضر، جاهزا لبدأ مغامرته مع النادي بمناسبة لقاء الغد.

للإشارة فإن عمورة، غاب عن لقاء سانت جيلواز وناديه السابق لوغانو السويسري ذهابا وإيابا، في الدور الأخير المؤهل إلى مجموعات “الأوروبا ليغ” لأسباب إدارية، وحسم ناديه الجديد بطاقة التأهل، بواقع 3-0 في مجموع اللقاءين.

Can you guess who is eligible to play tomorrow?

Discover the answer in this video! 👀🇩🇿 pic.twitter.com/uX2WmZr35z

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 2, 2023