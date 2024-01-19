مدرب ستاندار دو لياج يتحسر على ضياع صفقة حجام

عبّر مدرب نادي ستاندار دو لياج البلجيكي، إيفان ليكو، عن حسرته الكبيرة لضياع صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نانت الفرنسي، خوان حجام.

وحلّ مدافع الخضر، الغائب عن “كان” كوت ديفوار، لخيارات فنية، يوم الاثنين الماضي، بمدينة لياج البلجيكية، واجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل أن يقرر في نهاية المطاف التراجع عن فكرة الالتحاق بالفريق.

وفي ندوة صحفية عقدها أمس الخميس، تحدث التقني الكرواتي، إيفان ليكو، بحسرة كبيرة عن ضياع صفقة الدولي الجزائري.

وقال مدرب ستاندار دو لياج: “كنت حزينا، ولكن هذه هي كرة القدم. نعلم بأنه حينما لا يكون هناك توقيع كل شيء يمكن أن يحصل”.

وأضاف ذات المتحدث، حسبما نقله موقع “والفوت” البلجيكي: “للأسف.. لأننا كنا نتمنى تدعيم الفريق في منصب مهم بالنسبة لنا، ولكن هذه هي كرة القدم. علينا وضع هذه الصفقة جانبا والتركيز على ما يجب القيام به.”