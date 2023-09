مدرب ستوك سيتي يبعد ليريس عن التشكيلة الأساسية

استبعد التقني الانجليزي، أليكس نيل، لاعبه الدولي الجزائري، مهدي ليريس، من التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم السبت أمام الضيف هال سيتي.

وقرر نيل، إبعاد ليريس، من التشكيلة الأساسية، الخاصة بمواجهة هال سيتي، برسم الجولة الـ 8 من الشامبين شيب الانجليزية.

وكان ليريس، الذي التحق بستوك سيتي، الصائفة الماضية، قادما من سامبدوريا الإيطالي، قد شارك بديلا في أول لقاء، يوم 26 أوت الفارط، أمام ميلوول.

قبل أن يلعب أساسيا في اللقاءات الأربعة الموالية، أمام كل من روثيرهام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الانجليزية، وبريستون نورث ايند ونوريتش سيتي وهيديرسفيلد تاون في “الشامبين شيب”.

وخلال مشاركاته السابقة مع ستوك سيتي، نجح لاعب الخضر، في تسجيل هدف وصناعة آخر، وكان ذلك، في كأس رابطة المحترفين الانجليزية، أمام روثيرهام يونايتد.

