مدرب شارلوروا يكشف مدة غياب تيطراوي

كشف مدرب نادي شارلوروا البلجيكي، ريد دي ميل، عن مدة غياب لاعبه الجزائري، ياسين تيطراوي.

وكان خريج مدرسة أتليتيك بارادو، قد ضيّع لقاء شارلوروا. أول أمس الأحد، أمام الضيف أندرلخت، في الجولة الـ 25 من الدوري البلجيكي، بداعي الإصابة.

وكشف موقع “walfoot” البلجيكي. بأن تيطراوي، يعاني من تمزق صغير، تعرض له في لقاء الجولة الـ 25 أمام المضيف بيرشوت، يوم الـ 9 فيفري الجاري.

كما نقل المصدر ذاته، تصريحات لمدرب شارلوروا، دي ميل. في الندوة الصحفية التي عقدها بعد الهزيمة أمام أندرلخت، تحدث فيها عن إصابة تيطراوي، وقال: “من الأرجح أنه سيغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع عن المنافسة”.

وفي سياق متصل، أكد مدرب شارلورا، دي ميل، بأن غياب تيطراوي، أمر مؤسف، على اعتباره لاعبا مهما بالنسبة للناي.

للإشارة فإن تيطراوي، الذي عانى في بداياته مع النادي البلجيكي، الذي انضم اليه في الميركاتو الصيفي الماضي، تحول إلى عنصر أساسيا في الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك خريج مدرسة أكاديمية بارادو، هذا الموسم في 18 مباراة مع شارلوروا في الدوري البلجيكي، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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