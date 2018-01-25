مدرب شالك :”هذه أسباب إستبعاد بن طالب”

أوضح “دومينيكو تيديسكو”، مُدرب نادي “شالك 04″، بأن عدم الإعتماد على الدولي الجزائري، نبيل بن طالب لم يأتِ من العدم.

وصرح التقني الألماني قائلا :”هناك أسباب مُختلفة، نبيل عائد من إصابة أبعدته عن الملاعب لثلاث أشهر كاملة، وهي فترة طويلة”.

وأردف :”وضعيته إيجابية مُقارنة بما كان عليه الحال سابقا، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار بأن المُنافسة قوية في منصبه”.

وتعرض متوسط ميدان المُنتخب الوطني في الفترة الماضية لانتقادا الطاقم الفني لـ”الأزرق الملكي” والذي اعتبر بأن لاعب “توتنهام” يفتقد للجدية.