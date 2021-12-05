مدرب شباب بلوزداد يفقد والدته
تقدمت اليوم الأحد إدارة فريق شباب بلوزداد بالتعازي الخالصة لمدرب الفريق ماركوس ماركوس باكيتا على إثر وفاة والدته.
و من المنتظر، أن يطير باكيتا على جناح السرعة إلى مسقط رأسه بالبرازيل لحضور جنازة والدته.
حدث هذا، قبل أن تمكن باكيتا من قيادة الفريق البلوزدادي أمس فقط. وحقّق إنجازا بالفوز أمام نصر حسين داي في قمة الجولة السادسة من منافسة الرابطة المحترفة.
وبعد الفوز صعد أبناء العقيبة إلى المركز السادس.
و من المنتظر. أن يقود الحصة التدريبية المساعد بن قابلية حصة الغد التي ستجري بنسبة كبيرة بملعب 20 أوت استعدادا لمواجهة امل الأربعاء في الجولة المقبلة.
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عينت لجنة التحكيم، الحكم بن براهم، لإدارة قمة مباريات الجولة السادسة للبطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بنصر حسين داي.
وسيدير الحكم بن براهم، هذه المباراة بمساعدة كل من براهيم، كمساعد أول، وبوفاسة، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لتيزيزوا كحكم رابع.
وتعد هذه المباراة المقررة بملعب “20 أوت”، داربي عاصمي خالص بين الجارين، شباب بلوزداد، ونصر حسين داي.
وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي:
كما شهدت الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة لكرة القدم فوز فريق شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة أمام المولودية بملعب بن عبد المالك.
وسجل أهداف المباراة كل من دبيح في الدقيقة الـ34، بلحول الـ85، صالحي 90+3، لتكون أول هزيمة لفريق المولودية منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.
وفي مباراة أخرى عاد فريق إتحاد بسكرة إلى سكة الإنتصارات بعد الهزيمة المسجلة في الجولة الماضية أمام فريق إتحاد العاصمة بالفريق الرديف، حيث فاز رفقاء خوالد بثنائية نظيفة أمام هلال شلغوم العيد من تسجيل مختار في الدقيقة الـ18، وخوالد في الدقيقة الـ73.
كما عرفت نفس الجولة فوز فريق نصر حسين داي بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق مولودية وهران. كما تعادل أمل الأربعاء أمام جمعية الشلف فيما فاز نادي بارادو بنتيجة 1-0 أمام وداد تلمسان. وأولمبي المدية بثلاثية مقابل هدف واحد أمام نجم مقرة.
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