مدرب شباب بلوزداد يفقد والدته

تقدمت اليوم الأحد إدارة فريق شباب بلوزداد بالتعازي الخالصة لمدرب الفريق ماركوس ماركوس باكيتا على إثر وفاة والدته.

و من المنتظر، أن يطير باكيتا على جناح السرعة إلى مسقط رأسه بالبرازيل لحضور جنازة والدته.

حدث هذا، قبل أن تمكن باكيتا من قيادة الفريق البلوزدادي أمس فقط. وحقّق إنجازا بالفوز أمام نصر حسين داي في قمة الجولة السادسة من منافسة الرابطة المحترفة.

وبعد الفوز صعد أبناء العقيبة إلى المركز السادس.

و من المنتظر. أن يقود الحصة التدريبية المساعد بن قابلية حصة الغد التي ستجري بنسبة كبيرة بملعب 20 أوت استعدادا لمواجهة امل الأربعاء في الجولة المقبلة.