مدرب فرانكفورت يواصل تهميش شايبي!

يواصل مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توبمولر، تهميش لاعبه الدولي الجزائري فارس شايبي.

وأعلن توبمولر، عن قائمة اللاعبين التي اختارها لمواجهة اليوم السبت، أمام الضيف بوخوم، برسم الجولة الـ 9 من “البوندسليغا” الألمانية. وهي القائمة التي عرفت غياب لاعب “الخضر”.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي يُبعد خلالها فارس شايبي، من لقاءات فريقه، بعد الأولى الأربعاء الماضي بمناسبة لقاء الدور الثاني لكأس ألمانيا. والذي فاز به آينتراخت بثنائية لهدف، أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

ومن دون أدنى شك، فإن الوضعية الحالية التي يعيشها شايبي، لن تخدمه على الصعيد الدولي، وهو الذي فقد ثقة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. الذي استدعاه مرة واحدة فقط. منذ تعيينه على رأس “الخضر” وذلك، بمناسبة الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، مارس الماضي.