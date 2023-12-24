مدرب فلسطين: “تربص عنابة كان مفيدا وشكرا للإخوة الجزائريين”

أشاد مدرب منتخب فلسطين، مكرم دبوب، بالظروف الاستثنائية التي وجدها “الفدائي” خلال تربصه بالجزائر، الذي استمر لـ 10 أيام استعدادا لكأس آسيا.

وقال التقني التونسي، في هذا الصدد: “نشكر الإخوة الجزائريين على حسن الضيافة والاستقابل.. التربص كان ممتازا، إقامة جيدة وملاعب ممتازة وحققنا الأهداف التي جئنا من أجلها”.

وواصل دبوب، في تصريحات خص بها قناة “الفاف” أمس السبت: “لعبنا لقاءين وديين، ومنحنا الفرص لكل اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم. خاصة في الظرف الحساس التي تمر به فلسطين، وتوقف البطولة، وعليه فالتربص كان جد إيجابي”.

كما أوضح ذات المتحدث بأن “الفدائي” سيجري تربصا آخرا بالأراضي السعودية، يستمر لـ 10 أيام.

وختم بخصوص التربص الثاني قائلا: “سنواصل العمل وسنخوض لقاءين وديين أمام أوزباكيستان والسعودية، قبل شد الرحال يوم الـ 2 جانفي نحو الدوحة القطرية، وسيلتحق بنا 10 أو 11 لاعبا محترفا”.