مدرب فينورد متفائل بنجاح حاج موسى

عبّر مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي، آرني سلوت، عن تفاؤله بإخراج أفضل نسخة من الدولي الجزائري، ولاعب فيتيس أرنهيم، أنيس حاج موسى، الذي سيلتحق بالفريق صيف 2024.

وكشف موقع “fr12.nl” المهتم بأخبار فينورد، بأن الجميع لا يفهم رهان النادي على حاج موسى، لقيادة الجهة اليمنى، مشيرا إلى أن لاعب الخضر عليه النمو أكثر في جوانب أخرى.

وصنعت صفقة الانتقال المرتقب للدولي الجزائري، إلى عملاق الكرة الهولندية. جدلا واسعا في الصحافة المحلية، التي قالت إنه ليس بذلك الذي كان ينتظره الأنصار، لاسيما وأن الإدارة تحدثت عن مشروع كبير.

ونقل الموقع الهولندي “fr12.nl” تصريحات لميكوس غوكا. مسير فينورد. خص به موقع ” Voetbalpraat” قال فيه إن المدرب سلوت تحدث بشكل مقتضب مع حاج موسى، وقال له ما يتوقعونه منه إذا وقع في النادي.

وواصل ذات المسير: “تعرفون آرني سلوت بالطبع، لكي أكون لائقًا. إذا كنت تخطط لتوظيف لاعب معاق تقريبا، يعتقد سلوت دائمًا بأنه إذا بدأ العمل معه (يقصد حاج موسى) يمكنه تحسينه”.

كما أوضح ميكوس غوكا. بأن سلوت أثبت ذلك مع العديد من اللاعبين. ونقل تصريحات على لسان مدرب فينورد قال فيه بخصوص حاج موسى: “إذا كان مملًا، سأخرجه.. بالطبع، لا يقول ذلك بصوت مرتفع، لكنه يفكر فيما يفعله إدوارد ستورينغ (مدرب فيتيس) لا يمكنني فعله.”