مدرب فينورد يدافع عن زروقي

دافع مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي، بريان بريكس، على لاعبه الدولي الجزائري، رامز زروقي، من الانتقادات الكبيرة التي تلاحقه.

ويواجه لاعب “الخضر” انتقادات لاذعة في هولندا، بعد فشله في تعويض نجم وسط الفريق، ماتس ويفر، الذي غادر صيفا نحو برايتون الانجليزي.

وعاد زروقي، للمشاركة أمس السبت أساسيا في فينورد. لأول مرة منذ آخر مشاركة له أساسيا بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، وذلك، بمناسبة الجولة الـ 11 أمام ألكمار، واستبدل عند الدقيقة الـ 60.

وتحدث بريكس، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب اللقاء الذي بفوز فينورد، بنتيجة 3-2، عن مستوى زروقي، ونقلها موقع “fr12.nl” وقال: “لقد بذل قصارى جهده”.

وواصل التقني الدانماركي: “أعتقد أنه حظي ببعض اللحظات الجيدة في الشوط الأول. حيث تمكنا من العثور عليه عدة مرات”.

وختم مدرب فينورد: “لكن كما حدث في لحظات قليلة أخرى. فقد افتقدنا الجزء الأخير من الجودة، في النهاية قررت إخراجه وجلب المزيد من القوة الهجومية”.