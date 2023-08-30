مدرب كوريتيبا: “إمكانيات سليماني لا نقاش فيها وعلينا أن نوصل الكرة إليه”

أكد مدرب نادي كوريتيبا البرازيلي، تياغو كوسلوسكي، بأن إمكانيات لاعبه الجديد، الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لا تحتاج إلى تعليق.

وأوضح كوسلوسكي، في تصريحات نقلها موقع “جي غلوبو” البرازيلي، بأن مهاجم الخضر، سيكون معنيا بلقاء الاثنين القادم، أمام ساو باولو، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري المحلي.

كما أوضح التقني البرازيلي، في ندوته الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء، بأنه يعول كثيرا على سليماني، الذي اندمج في تدريبات الفريق، بالرغم من أنه لم يلعب أي لقاء رسمي منذ يوم الـ 20 جوان الفارط.

وأشار مدرب كوريتيبا، إلى إمكانية إجراء تغيير تكتيكي على طريقة لعب فريقه في لقاء ساو باولو، بعد قدوم مهاجم الخضر، مضيفا: “يمكننا بالفعل الاعتماد على سليماني في المباراة القادمة.. إنه لاعب لا يحتاج إلى تعليق بسبب قوته النارية.. علينا أن نوصل الكرة إليه.”