مدرب كوريتيبا يدافع عن سليماني

دافع مدرب نادي كوريتيبا البرازيلي، تياغو كوسلوسكي، عن لاعبه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، من الانتقادات التي لاحقته عقب طرده في اللقاء الأخير، أمام غريميو، بعد تلقيه انذارين.

وقال كوسلوسكي، إن سليماني، يبلغ من العمر 35 سنة، وهو غير معتاد على لعب مباريات متسلسلة في البرازيل أيام الأربعاء والأحد، مضيفا: “لقد التحق بنا بعد نهاية التزاماته مع الجزائر، عندما لعب مباراتين وسافر 20 ساعة”.

مضيفا في تصريحات نشرها اليوم موقع “umdoisesportes” البرازيلي: “لعب بعدها أمام كويابا وبالميراس وسانتوس، ثم شعر بآلام عضلية غيّبته أمام أنترناسيونال”.

كما أوضح التقني البرازيلي، بأنه فضل إعفاء سليماني، من لقاء انترناسيونال. من أجل تجهيزه للقاءات الـ 7 المتبقية من الموسم الجاري. لاسيما وأن الفريق مطالب بتفادي الهزيمة فيها لتجنب السقوط إلى الدرجة الثانية.

قبل أن يعرج كوسلوسكي إلى طرده في لقاء أول أمس، أمام غريميو، في الدقيقة 85. بعد مشاركته بديلا مطلع الشوط الثاني. مبرزا بأنه في أسوأ السيناريوهات، كان على الحكم طرد سليماني ومدافع المنافس كانيمان.

مضيفا: “أعتقد بأن كانيمان هو من أثار الأمر وكان من الممكن أن يكون الطرد مزدوجا، ولكنه هو يملك الخبرة والموهبة.. نحن بحاجة إلى التحكم العاطفي بشكل أفضل حتى لا يضر ذلك بالمباريات المقبلة”.