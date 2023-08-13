مدرب لوغانو يبعد عمورة عن مواجهة يافردون
فاجأ مدرب نادي لوغانو السويسري، ماتيا كروتشي تورتي، الجميع بإبعاد لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، من قائمة الـ 18 المعنية بمواجهة اليوم أمام يافردون، الذي انضم إليه حديثا الدولي الآخر، أيمن محيوص.
وأعلن التقني السويسري، كروتشي تورتي، عن تشكيلته الأساسية المعنية بالمواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 4 من الدوري السويسري، التي غاب عنها عمورة، والذي لم يتواجد حتى في قائمة الـ 18.
وفي الجهة الأخرى، تواجد محيوص، الذي التحق مؤخرا بنادي بافردون، في أول تجربة احترافية خارج الجزائر في الاحتياط.
⚪⚫ ⚪️⚫️ 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐮𝐦𝐛𝐥𝐞 ⚔️ Ecco la nostra formazione ufficiale per la sfida di Cornaredo contro l’Yverdon ⚽️ FORZA LUGANO ‼️#fclugano #lugano #FCL #LUGYSFC #LuganoYverdon #CSSL #Matchday pic.twitter.com/7AfWOWUuBM
— FC Lugano (@FCLugano1908) August 13, 2023
𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍⚔️🔥
Voici les onze guerriers qui débuteront aujourd’hui au Cornaredo.
𝗧𝗶𝗷𝗮𝗻𝗶 est de retour dans l’effectif et 𝗟𝘂𝗻𝗴𝗼𝘆𝗶 va connaître sa première sous ses nouvelles couleurs ! 💚
Coup d’envoi dans une petite heure. #AllezYS #LUGYS pic.twitter.com/rGwAufXs6V
— Yverdon Sport (@yverdonsport) August 13, 2023