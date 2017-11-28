مدرب ليستر: “محرز أهم لاعب في الفريق”

كشف الفرنسي “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” أن لاعبه “رياض محرز” هو أهم لاعب في الفريق رفقة “جيمي فاردي”، وأكد عدم وجود أي مشكلة مع محرز.

وقال بويال: “لا توجد أي مشكلة بيني وبين محرز، كل ما في الأمر أنه كان مستاء لعدم مواصلة اللعب”.

وأضاف: “تحدثنا في التدريبات وكل شيء عادي، من المهم مساعدته على التألق”.

وتابع الفرنسي حديثه: “محرز هو أهم لاعب في ليستر سيتي رفقة فاردي، ومن المهم أن يثبت كفائته فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “محرز لاعب موهوب، وإذا ما أثبت فعاليته من مباراة لأخرى سيكون أمر رائعا له وللفريق”.