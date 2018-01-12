مدرب ليستر: “محرز باق في صفوف الفريق ولن يرحل”

قطع المدرب الفرنسي “كلود بويال” على كل الأندية الراغبة في ضم رياض محرز وخاصة نادي ليفربول وأكد أن كل ما قيل من قبل كانت إشاعات.

وقال بويال قبل مباراة تشيلسي يوم غد: “سأقول نفس الشيء على محرز، هو باق في صفوف الفريق ولن يرحل”.

وأضاف: “هو أهم لاعب في الفريق ولا ننوي التفريط في خدماته، ولا توجد أي مشكلة معه”.

وتابع: “محرز يعمل بجد في التدريبات وفي المباريات وكل ما قيل من حوله هي إشاعات خاصة ما حدث الأسبوع الماضي”.

وختم كلامه: “أنا سعيد لأنه باق معنا، إذا شاهدتم التدريبات ستجدونه مبتسما ومستمتعا بذلك، هذا رائع”.