مدرب ليل: “نحن بحاجة إلى لاعبين بقيمة أوناس”

نوّه مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، بإمكانيات لاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، مبرزا بأن الفريق بحاجة إلى لاعبين بقيمة لاعب الخضر.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب الفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ضمن الجولة الـ 3 من دوري المؤتمر الأوروبي، سئل البرتغالي، عن أداء البديل إيدون زيغروفا، الذي منح تمريرة هدف الفوز لزميله ريمي كابيلا.

ليرد فونسيكا حسبما جاء في موقع ” lepetitlillois” المقرب من النادي: “أنا أوافقك الرأي (بخصوص مشاركة اللاعب البوسني الإيجابية) من المهم جدا أن تملك لاعبيت بقيمة زيغروفا، ولكن أيضا لاعبين مثل آدم أوناس”.

وواصل التقني البرتغالي: “أشاهد العديد من اللقاءات في كل أسبوع. من أجل تطوير طريقة لعب الفريق، ولكن أحيانا، الإمكانيات الفردية للاعبين، هي من تصنع الفارق. وهذه المرة زيغروفا، هو من قام بالأمر”.

وبدوره، أشاد حارس ليل، لوكاس شوفالييه. بقدرات لاعب الخضر. خلال ذات الندوة الصحفية، مبرزا بأن ثنائي زيغروفا وأناس، منحت الإضافة لتشكيلة ليل.

وأضاف: “إذا كان اللاعبان قادران على أن يكونا في أفضل أحوالهما كل الوقت. فهذا يمكنه أن يمنحنا الكثير من الإيجابيات”.

للإشارة فإن أوناس، بدأ لقاء المؤتمر الأوروبي أساسيا، قبل أن يغادر في الدقيقة الـ 66، حينما كان فريقه متخلفا في النتيجة بهدف من دون مقابل، قبل أن ينجح ليل في قلب الموازين ويفوز بثنائية. كما شهدت نفس الدقيقة دخول زميله في النادي والمنتخب الوطني، نبيل بن طالب.