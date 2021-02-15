مدرب ليون يرفع أسهم بن العمري

أشاد رودي غارسيا، مدرب أولمبيك ليون، بالدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، رغم الخسارة المُرة أمام مونبوليي.

وتحدث التقني الفرنسي قائلا :”جمال كان يتواجد في ريتم المُباريات، خاصة وأنه لعب قبلها أمام أجاكسيو في الكأس”.

وواصل :”محور دفاعنا كان بحلة جديدة، ولكن الأكيد هو أن بن العمري وديوماندي لا يتحملان مسؤولية الهزيمة”.

وتُشير كل المعطيات، بأن مُحارب الصحراء، سيُكون حاضرا بصفة أساسية لأول مرة في الليغ 1، خلال جولتها القادمة.

وسيستغل خريج مدرسة النصرية، إصابة زميله ديناير ومارسيلو، من أجل خطف مكانة منذ البداية من “لوال”.