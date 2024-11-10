مدرب ليون يصدم بن رحمة عشية تربص “الخضر”

تلقى اللاعب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، أخبارا سيئة، عشية انطلاق تربص “الخضر”، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد استدعى بن رحمة، للتربص الذي سينطلق غدا الاثنين، تحضيرا للجولتين الـ 5 والـ 6 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي المقابل، خلت قائمة الـ 22 لاعبا، التي أعدها مدرب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بيير ساج، لمواجهة الغريم سانت ايتيان، من اسم الدولي الجزائري.

ويلتقي “لوال” بسانت ايتيان، سهرة اليوم الأحد. في قمة الجولة الـ 11 من “الليغ1” الفرنسية، وهي المواجهة التي سيغيب عنها، لاعب الخضر.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، بأن استبعاد بن رحمة، لا علاقة له بمعاناته من إصابة. خاصة وأن لاعب الخضر، كان قد شارك أساسيا في لقاء هوفنهايم الألماني، ضمن دوري الأبطال، إلى جانب تواجده في آخر حصة قبل داربي اليوم.

فيما أكد موقع “lyonfoot”، المقرّب من النادي، بأن السبب الحقيقي فني. لاسيما بعد الجاهزية التي أظهرها منافسه، الدولي الغاني، ايرنيست نواماه.