مدرب ليون يعلن خبرا غير سار بشأن بلعمري!

كشف رودي غارسيا، مدرب أولمبيك ليون، بأن جمال الدين بن العمري، غير قادر على لعب مُباراة كاملة، في الفترة الحالية.

وتحدث التقني الفرنسي بخصوص الدولي الجزائري قائلا :”جمال لا يمتلك 90 دقيقة في قدميه، ولكنه قادر على تعويض هذا النقص”.

وواصل :”لقد كُنا بحاجة للاعب مثله، قادر على وضع قدمه في الصراعات الثنائية، ومُساعدة مارسيلو في هذا المجال”.

ولم يؤكد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”لوال”، إن كان مُحارب الصحراء، سيلعب أساسيا أم لا خلال داربي هذا الأسبوع أمام سانت إيتيان.

وكان خريج مدرسة النصرية، قد ظهر بمستوى كبير، خلال أول ظهور رسمي له رفقة فريقه الجديد خلال التعادل أمام ليل.