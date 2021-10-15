مدرب ليون يُعلن أخبارا سيئة عن سليماني

أعلن مدرب نادي أولمبيك ليون، بيتر بوز، أخبارا سيئة بخصوص الدولي الجزائري، إسلام سليماني، والذي عاد الى فرنسا وهو يعاني من الإصابة، مما سيحرمه من اللعب خلال الجولة القادمة من الليغ 1.

وكشف التقني الهولندي، بأن “سوبر سليم”، لن يكون معنيا بالقمة أمام موناكو، بسبب مُشكل على مُستوى الفخذ تعرض له خلال مُشاركته رفقة المنتخب الوطني، أمام النيجر.

وصرّح قائلا :”سليماني لن يكون حاضرا معنا”.

ولم تأت الإصابة في الوقت المُناسب بالنسبة لمُحارب الصحراء، خاصة وأنه كان يتواجد في لياقة جيدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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