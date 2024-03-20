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الرياضة

مدرب ميشيلن: “سليماني لاعب خبرة ولكنه يضيع فرصا كبيرة”

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب ميشيلن: “سليماني لاعب خبرة ولكنه يضيع فرصا كبيرة”
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تلقى الهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني، انتقادات لاذعة من طرف مدربه في نادي ميشيلن البلجيكي، بسنيك هاسي، بسبب فشل الفريق في التأهل إلى مرحلة “البلاي أوف”.

وعقب الهزيمة الأحد الفارط، أمام نادي لوفين. قال هاسي: “لدينا ما يكفي من الخبرة سليماني لاعب ذو خبرة، لكنه أيضا يضيع فرصا كبيرة”.

وفي تصريحات إعلامية، سئل المدرب الألباني. عن سبب استبدال سليماني. في الدقيقة الـ 75 من مباراة لوفين، وقال: “أردنا تحقيق المزيد من السرعة للإطاحة بالخصم وهو النهج الذي لم يؤت ثماره أيضا”.

للإشارة فإن سليماني، لعب مع ميشيلن. الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الفارط. قادما من كوريتيبا البرازيلي، 6 لقاءات فشل خلال في التسجيل واكتفى بصناعة هدفين.

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